Sexy ladre seducono anziano e lo derubano, arrestate

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - La polizia ha arrestato due sexy ladre che avevano derubato un anno fa un pensionato. In manette sono finite due romene di 44 e 41 anni. Secondo quanto accertato dagli agenti del commissariato di Cornigliano le due avevano agganciato la vittima subito dopo il ritiro della pensione. Si erano fatte invitare a casa per un caffè e una volta dentro una aveva iniziato a sedurre l'uomo. Nel frattempo la complice aveva iniziato a girovagare per casa prendendo l'interna pensione, 1.400 euro, un ombrello e anche un tappeto. Gli investigatori erano riusciti a identificarle subito e a denunciarle, visto che l'anziano le conosceva già e ha indicato ai poliziotti che frequentavano il centro commerciale Fiumara. Due giorni fa il gip ha disposto il carcere. (ANSA).