Prof del Gaslini presidente reumatologi pediatrici d'Europa

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - Prestigioso incarico per il professor Angelo Ravelli: il direttore della clinica pediatrica e reumatologia dell'Istituto Gaslini di Genova è stato eletto presidente della Società Europea di Reumatologia Pediatrica. La nomina, che durerà 4 anni, è stata ufficializzata nel corso del congresso che ha visto la partecipazione di più di 1200 iscritti da 80 paesi. Gli obiettivi sono quelli di una collaborazione tra i centri di reumatologia pediatrica di diversi Paesi. "Si tratta di patologie non ancora sufficientemente conosciute, anche se negli ultimi anni sono stati computi enormi progressi nell'ambito delle terapie, soprattutto con l'introduzione dei farmaci biologici - la nuova frontiera terapeutica - che hanno drammaticamente modificato lo scenario migliorando la prognosi per la grande maggioranza dei malati" spiega Ravelli. "Siamo orgogliosi di questa nomina assegnata ad uno dei nostri 'gasliniani' più apprezzati, che tanto ha saputo dare ai bambini e alla scienza medica, rendendo il nostro centro un'eccellenza in reumatologia a livello mondiale, confermato dall'EULAR anche nel 2018" commenta il direttore generale Paolo Petralia. (ANSA).