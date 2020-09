Comuni: Rapallo punta sul dragaggio del golfo

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - Uno dei grandi progetti per la Rapallo del futuro è il dragaggio del golfo che va dall'Antico Castello ai bagni Lido e abbraccia il lungomare su cui è pensata una nuova grande spiaggia cittadina. Oggi in comune riunione tecnica tra la giunta e i dirigenti per discutere, progetto alla mano, delle tipologie d'intervento e del crono programma da seguire. Si tratta di un'opera da 10 milioni di euro - finanziata con fondi di Protezione Civile - resa ancora più urgente dopo la mareggiata del 2018 che, al di là dei relitti degli yacht, ha portato detriti abbassando notevolmente il fondale e compromettendo, almeno per qualche mese, anche l'attività dei traghetti di linea. Il progetto prevede anche la realizzazione di una grossa spiaggia sul lungomare, dove attualmente ci sono gli scogli: un'area che al momento riscontra criticità nella qualità delle acque ma che, dopo l'intervento e unitamente alla realizzazione del depuratore in fase avanzata di costruzione, potrà diventare balneabile. (ANSA).