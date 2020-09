Comune Genova, prima seduta pubblica post Covid

Prima seduta pubblica del consiglio comunale di Genova dopo la chiusura e poi la modalità mista streaming-presenza dovuta al periodo Covid. Rispetto al passato i consiglieri e gli assessori devono stare seduti rispettando almeno un metro e mezzo di distanza mentre i dipendenti dei gruppi consiliari hanno abbandonato il loro posto vicino agli scranni e sono stati ricollocati nell'area solitamente destinata al pubblico che non è presente. In aula e negli spazi per la stampa (limitati a 10 giornalisti) mascherina obbligatoria, disinfettanti presenti ovunque e misurazione della temperatura in ingresso. Tra i documenti in discussione oggi la delibera della giunta per la trasformazione dei palazzi di via Porro non demoliti con i lavori per la ricostruzione del ponte in case per studenti e housing sociale. (ANSA).