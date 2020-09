Spezia: è ufficiale l'arrivo di tre rinforzi

(ANSA) - GENOVA, 23 SET - Tris di acquisti per lo Spezia.

I liguri hanno ufficializzato gli arrivi dei centrocampisti Alessandro Deiola e Tommaso Pobega, e dell'attaccante brasiliano Diego Farias, nella scorsa stagione protagonista nel Lecce.

Deiola e Farias arrivano in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari, mentre il giovane centrocampista del Milan arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e di controriscatto per la società rossonera. Per Deiola si tratta di un ritorno: aveva già indossato la maglia delle Aquile in Serie B, nella stagione 2016-'17 (ANSA).