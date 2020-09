Covid: Toti autorizza ingresso mille persone in stadi

(ANSA) - GENOVA, 23 SET - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nelle prossime ore firmerà un'ordinanza per consentire l'ingresso fino a mille persone negli stadi per assistere alle partire di calcio. Lo comunica lo stesso Toti insieme al sindaco di Genova Marco Bucci nel punto stampa sulla pandemia covid. "Come altre Regioni anche noi autorizziamo le prime persone ad assistere alle prossime partite di serie A fino a un massimo di mille ingressi rispettando tutte le norme di sicurezza anti covid", rimarca Toti. (ANSA).