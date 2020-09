Covid: bimbo positivo, 2/a elementare in quarantena a Cairo

Una classe di seconda elementare di Cairo Montenotte è stata messa in quarantena dopo che un bambino è risultato positivo al Covid-19. L'isolamento preventivo durerà fino al 30 settembre e riguarda 19 bambini e 2 maestre. Il presunto contagio sarebbe avvenuto il 17 settembre.

"Sono già state messe in atto tutte le misure previste come da indicazione della Regione - fa sapere la Asl 2 - Operiamo in sinergia con la scuola tramite la referente covid e la dirigente scolastica". Bambini e insegnanti "eseguiranno il tampone solo se diventeranno sintomatici".