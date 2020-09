Regionali: Liguria, centrodestra conquista 18 seggi su 30

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - La coalizione di centrodestra vincente alle elezioni regionali in Liguria con il 56% di consensi avrà diritto a 18 seggi in Consiglio regionale su 30.

Otto andranno alla lista 'Cambiamo con Toti presidente', 6 alla Lega, 3 a FdI, 1 all'alleanza Forza Italia-Liguria Popolare.

L'alleanza centrosinistra-M5S avrà diritto a 11 seggi, di cui 6 all'alleanza Pd-Articolo Uno, 2 al M5S, 2 alla lista 'Sansa presidente' e 1 a Linea Condivisa. In base ai resti sarà assegnato il 30/seggio che dovrebbe andare all'opposizione.

Il Consiglio regionale è composto da 31 eletti, 30 consiglieri più il presidente (ANSA).