Coronavirus: 105 nuovi positivi, muore 91 enne a Sarzana

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - Sono 105 i nuovi contagiati covid in Liguria, con purtroppo un nuovo decesso: un 91 enne deceduto ieri nell'ospedale di Sarzana. E' quanto emerge dal bollettino della Regione, sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero. Crescono da 15 a 17 i ricoverati in terapia intensiva, mentre considerando anche gli ospedalizzati in media intensità il conteggio sale da 160 a 165. I tamponi nell'ultima giornata sono stati 2.642, contro i 1.353 di ieri.

Tra le singole Asl si registra ancora nello spezzino la crescita maggiore, con 59 casi nell'Asl 5 (di cui 36 contatto di caso confermato), seguito dall'Asl genovese, dove i nuovi contagi sono 36 (20 dei quali come contatto di caso confermato).

