Spezia: ecco Estevez, si tratta per altri 3 innesti

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - Nahuel Estévez è un nuovo calciatore dello Spezia. Il centrocampista argentino arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione dall'Estudiantes.

Ventiquattro anni, giocatore duttile, capace di agire sia come mezzala destra che sinistra in una mediana a tre, Estévez è risultato negativo ai controlli Covid-19 e già da domani si aggregherà al gruppo di mister Italiano. Estevez andrà a rinforzare una mediana che attende altri innesti: per la rosa di Italiano, il direttore generale dell'area tecnica Mauro Meluso sta chiudendo anche per gli arrivi in prestito dei giovani Lucien Agoumé dall'Inter e di Tommaso Pobega dal Milan. E in dirittura d'arrivo ci sarebbe anche il difensore Djidji, per il quale lo Spezia avrebbe trovato l'accordo con il Torino. (ANSA).