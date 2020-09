Scoperta piantagione di marijuana, due arresti

Una piantagione di marijuana è stata scoperta dai militari della Guardia di finanza, due le persone arrestate 'per illecita coltivazione'. La piantagione è stata trovata in un bosco sulle alture di Varazze, nascosta tra la folta vegetazione e in una zona difficilmente raggiungibile.

Nove le piante scoperte, alte un metro e mezzo, pesavano circa 10 kg. Altre piante estirpate sono state trovate vicino alla coltivazione. Gli arrestati sono due italiani di 24 anni, sorpresi ad innaffiare la coltivazione. La piantagione avrebbe permesso agli arrestati di ricavare 2,5 kg di droga che avrebbero potuto fruttare oltre 25 mila euro. Nelle abitazioni dei due trovati altri 20 grammi di stupefacente e materiale per il confezionamento delle dosi da spacciare. (ANSA).