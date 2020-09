Regionali: Toti, grazie Liguria, altri 5 anni insieme

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - "Grazie Liguria! altri 5 anni insieme per rendere meravigliosa la nostra regione". Lo scrive sui social il governatore ligure Giovanni Toti, quando in corso di scrutinio la percentuale della sua coalizione è al 54% contro quella del principale sfidante, Ferruccio Sansa per i giallorossi è al 40%. Il candidato sostenuto da Italia Viva, Aristide Massardo è fermo al 2% (ANSA).