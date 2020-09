Regionali: affluenza alle 23 in Liguria al 39,80%

(ANSA) - GENOVA, 21 SET - L'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera, per esprimere il voto per le elezioni regionali è stata del 39,80% in Liguria, di poco al di sotto della media nazionale che è stata poco sopra il 40%. Più alta la percentuale degli elettori che hanno votato per il referendum sul taglio dei parlamentari: è stata del 44,04%, più alta della media nazionale, fissata al 39,38%.

Per quanto riguarda il voto per le regionali, la provincia che ha portato più elettori al voto è stata quella di Savona con il 41,18%, seguita da Genova con il 40,09%, La Spezia con il 39,47% e Imperia con il 37,15%. (ANSA).