Massardo, Sansa scelta perdente

"Sansa perde per 15 punti, mi sembra che sia stata una scelta perdente. E' stato un errore scegliere Sansa, ma lui è contento". Lo dice Aristide Massardo, candidato alle elezioni regionali in Liguria di Italia Viva, +Europa e Psi, interpellato dall'ANSA sull'esito del voto che a poco meno di metà delle sezioni scrutinate vede la sua lista al 2,3%. "Abbiamo avuto pochissimo tempo per presentare la nostra proposta - aggiunge Massardo -: era progettuale non in antagonismo. Non so se abbiamo più o meno del 3%, speriamo di poter eleggere un consigliere. Abbiamo lanciato un progetto riformista e in una elezione polarizzata come questa è molto difficile - aggiunge -. Il riformismo è abbastanza in difficoltà. Mi dispiace che venga definita una 'allegra sconfitta' della sinistra. non ci vedo nulla di allegro".