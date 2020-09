Regionali: Sansa,ora opposizione e continuare coalizione

"Abbiamo dimezzato il distacco iniziale in 50 giorni durante l'estate, con il covid", passando da un distacco di 20 punti nei sondaggi a un distacco di 10 punti. "Faremo opposizione vera che non farà sconti". "L'impegno che prendo è che come coalizione "staremo insieme anche nei prossimi anni finché non torneremo a governare la Liguria". Lo ha detto il candidato Pd-M5s Ferruccio Sansa, commentando l'esito delle regionali in Liguria. "L'avventura è finita. Le battaglie si combattono anche quando sono difficili, anche quando sono quasi impossibili. Questa battaglia è stata fatta in condizioni difficilissime, in 50 giorni con di mezzo agosto, con di mezzo il ponte, utilizzato da qualcuno spregiudicatamente come enorme strumento di campagna elettorale"