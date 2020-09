Sampdoria: furia Ranieri, noi paurosi, fame l'aveva Juve

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Sono molto deluso, non mi aspettavo una prova così opaca da parte dei miei. Siamo stati pavidi, paurosi. Si perde ma giochiamo: i campioni della Juventus hanno giocato con fame, i miei no". Dai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri rimprovera la sua Sampdoria per la prestazione contro la Juventus.

"Lì impazzisco - aggiunge Ranieri -: non possiamo competere tecnicamente ma come umiltà sì. Ho iniziato con cinque in difesa ma l'anno scorso andavamo a prenderli alti, quest'anno invece no. Serve fare di più, i tre gol al passivo sono anche pochi".

