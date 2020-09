Movida violenta a Bordighera

Movida violenta la scorsa notte a Bordighera. Le forze dell'ordine hanno eseguito diversi interventi tra il lungomare e la stazione ferroviaria di Bordighera a causa di una rissa tra alcuni giovani ubriachi, che verso le 2 si sono affrontati, seminando il panico nella piazza.

Oltre ad aver danneggiato una porta della stazione, hanno anche gettato a terra e preso a calci uno scooter, rovesciando alcuni cassonetti. Un locale, inoltre, è stato costretto a chiudere per evitare problemi. Sul posto sono dovuti intervenire carabinieri e polizia. Accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda e identificare, grazie al sistema di videosorveglianza, le persone coinvolte nella scorribanda. Urla e schiamazzi, secondo alcune testimonianze, sarebbero stati avvertiti fino all'alba.