Covid, 84 positivi e 3 donne morte

Ci sono 84 nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi dall'agenzia sanitaria Alisa al ministero, e tre morti in più. In provincia di Imperia i nuovi positivi sono 4, a Savona 3, a Genova 46 e alla Spezia 31. Le persone morte sono tre donne della Spezia di 96, 90 e 83 anni, tutte ricoverate all'ospedale di Sarzana. Sono stati effettuati 2.049 tamponi.