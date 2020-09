ANSA/Calcio: il Genoa è subito super, poker al Crotone

Esordio vincente per Rolando Maran sulla panchina del Genoa che piega 4-1 il Crotone mettendo in grande risalto i 'vecchietti' Pandev e Destro, ma soprattutto i nuovi acquisti, in particolare Zappacosta e Pjaca. Partita piacevole tra due formazioni che giocano a viso aperto sin dal fischio d'inizio. Il Genoa nell'arco di nove minuti si ritrova in doppio vantaggio. Al 6' Pandev apre per Ghiglione con un diagonale che attraversa tutto il campo e Mazzotta liscia, permettendo così all'esterno di andare sul fondo e servire in mezzo per Destro che anticipa tutti portando in vantaggio i suoi. Passano 3' e Pandev, lanciato da Goldaniga, entra in area e batte Cordaz con un pregevole pallonetto. Stordito dai due gol il Crotone si lancia in avanti e al quarto d'ora Simy avrebbe sui piedi il pallone del pareggio, ma non sfrutta il traversone di Molina, concludendo tra le braccia di Perin. Sul fronte opposto un Destro in grande evidenza salta l'avversario e, dal vertice di sinistra cerca il colpo ad effetto colpendo la traversa. Passato il pericolo gli ospiti accorciano due minuti dopo grazie a Riviere che anticipa tutti su un cross da sinistra di Molina complice un Perin che non si intende con i compagni. Ma il Genoa affonda senza problemi e così al 34' si riporta avanti di due reti grazie a Zappacosta: l'esterno arrivato dal Chelsea va via a due avversari lungo la fascia sinistra, si accentra e dal limite lascia partire una conclusione che si va a infilare nell'angolino alla destra di Cordaz. Nel finale di tempo prima Simy colpisce il palo dopo una mischia, poi Ghiglione si fa murare da Cordaz. Genoa in doppio vantaggio controlla senza troppi affanni e alla mezz'ora, segna anche la quarta rete grazie ad un diagonale precisissimo del neo entrato Pjaca.