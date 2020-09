Regionali, al voto 1.341.362 liguri

Saranno 1.341.362 gli elettori liguri chiamati alle urne per eleggere il presidente di Regione Liguria con i 30 componenti dell'assemblea legislativa e a esprimere la propria preferenza sul referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Sul totale degli aventi diritto sono 702.083 le donne e 639.279 gli uomini, un numero sostanzialmente in linea con quello del 2015, quando gli elettori erano 1.357.540.

Sono 20 i dipendenti regionali che, con la dirigente, fanno parte dell'unità di progetto e che, in collaborazione con le Prefetture liguri, si sono occupati di tutti i compiti organizzativi e gestionali relativi all'appuntamento elettorale.

Nel giorno delle elezioni sarà, inoltre, possibile vedere direttamente sul sito di Regione Liguria tutti i dati relativi all'affluenzae allo scrutinio delle regionali che inizierà a partire dalle 15 di lunedì 21 settembre, in tempo reale, sulla base di quanto comunicato dalle singole sezioni di ogni circoscrizione elettorale. (ANSA).