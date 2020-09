Notte di fuoco nei boschi di Casarza

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - E' stata una notte di fuoco quella appena trascorsa per i boschi di Casarza Ligure. Dopo ore e ore di lotta con le fiamme, il rogo ora pare essere sotto controllo, ma l'intervento di spegnimento è ancora in corso. Le fiamme, alte anche fino a 20 metri, si sono estese in Val Petronio, al confine tra i Comuni di Casarza Ligure e Sestri Levante. Sul vasto incendio divampato ieri pomeriggio stanno ancora operando due squadre dei vigili del fuoco e quattro dei volontari della protezione civile oltre a due elicotteri. Il rogo sarebbe divampato dall'imperizia di qualcuno che ha incendiato un cumulo di rifiuti in valle Scura, nel Comune di Casarza. Secondo una prima stima sarebbero andati distrutti tra gli otto e i 10 ettari di vegetazione composta da pini e lecci. Le fiamme sono arrivate non lontano da due campeggi che sono stati evacuati per precauzione e da alcune abitazioni. Ieri sera a causa del fumo era stata chiusa temporaneamente anche una corsia della A12 in direzione La Spezia (ANSA).