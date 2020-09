Liguria, 79 nuovi casi, 4 decessi

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - Sono 79 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 2.666 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi positivi si concentrano per la maggior parte nell'Asl spezzina (sono 36, di cui 17 contatti di caso confermato e 19 attività screening) e nell'Asl genovese (sono 31, 6 contatti di caso confermato, 18 individuati con attività di screening e 7 accessi ospedale).

I pazienti deceduti sono 4, un uomo di 73 anni all'ospedale Villa Scassi di Genova e tre (un uomo di 83 anni e due donne di 92 e 96 anni) all'ospedale di Sarzana (La Spezia).

Gli ospedalizzati sono 156, uno in meno rispetto a ieri, di cui 16 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 20 persone mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 2.140.

(ANSA).