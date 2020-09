Incendio nei pressi dell'outlet The Mall a Sanremo

(ANSA) - IMPERIA, 19 SET - Due vasti incendi di sterpaglie sono divampati la scorsa notte a a Camporosso e in valle Armea a Sanremo, nei pressi dell'outlet The Mall. Nel primo caso le fiamme sono divampate in corso Italia, nei pressi di due ditte.

Il rogo ha interessato circa 5000 metri quadrati di sterpaglie e serre in disuso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ventimiglia, con il supporto di un'autobotte dal distaccamento di Sanremo. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate circa quattro ore.

In valle Armea il fuoco è divampato in mezzo alle case, ma i vigili del fuoco sono riusciti ad arginarle, in modo che non arrivassero alle abitazioni e alle attività. Hanno lavorato squadre di Sanremo, con rinforzi da Albenga e squadre di protezione civile e volontari. Indagini sono in corso per risalire all'origine delle fiamme, che per gli inquirenti potrebbero essere di origine dolosa, e per capire se vi possano essere legami tra i due incendi. (ANSA).