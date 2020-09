Crociere: Thamm (Costa), pronti a investire su deposito Lng

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - "Un'infrastruttura per rifornire le navi a Lng a Genova sarebbe molto utile al porto e all'industria in Italia. Saremmo disponibili a portare la nostra conoscenza e l'esperienza che stiamo maturando in questo tipo di tecnologie e se ce lo chiedono anche a valutare un investimento" ha dichiarato Michael Thamm, group ceo Costa Group e Carnival Asia, a margine dell'incontro in occasione della ripartenza di Costa Diadema da Genova. Nella flotta di Costa crociere c'è una nave alimentata a Lng, Costa Smeralda, che attualmente fa rifornimento a Marsiglia o a Barcellona. (ANSA).