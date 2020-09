Covid: aule sanificate a Ceparana, 20 in quarantena

Aule sanificate in una scuola media, a Ceparana (La Spezia), dopo che uno studente ieri è risultato positivo al coronavirus. L'alunno aveva partecipato al primo giorno di scuola. In "quarantena" la sua classe, composta da circa una ventina di persone.

Intanto la Asl5 ha predisposto i tamponi per i quasi 50, tra alunni e insegnanti, entrati in contatto con due bambini delle scuole elementari di Castelnuovo Magra risultati positivi.

Tutti gli addetti della residenza psichiatrica Olmarello di Luni sono in isolamento dopo la positività di 21 ospiti su 38 che sono stati separati dagli altri. Dei 21 ospiti positivi una donna è in ospedale, tutti gli altri sono asintomatici.Tra i 34 dipendenti già 5 le positività al Covid. Gli altri continuano a lavorare: è stato autorizzato il percorso casa-lavoro, ma quando entrano nelle loro abitazioni non devono avere contatti con gli altri componenti della famiglia.

Intanto va avanti l'inchiesta sulla recrudescenza della pandemia. Primo interrogatorio di un dirigente della Asl5 in Procura alla Spezia. Si tratta di Mino Orlandi capo della task force creata per contrastare il virus. L'inchiesta, per il momento senza indagati, punta a verificare le cause dell'improvvisa impennata di contagi e ricoveri registrata alla Spezia da fine agosto. L'ipotesi di reato su cui si indaga è quello di epidemia colposa. L'obiettivo è ricostruire la catena del contagio con eventuali collegamenti a feste e altre occasioni di aggregazione. (ANSA).