Ciclismo: Giro Appennino, vince il britannico Hayter

Ancora un successo targato Ineos. Il britannico Ethan Hayter, 22 anni compiuti ieri, ha vinto la 81/a edizione del Giro dell'Appennino, che si è concluso a Genova nella centralissima via XX Settembre con arrivo in leggera salita. Il corridore del team Ineos Granadiers, squadra che sta dominando la stagione, ha regolato in volata un gruppo ristretto precedendo, dopo 191 km, Alessandro Covi e Robert Stannard. La corsa, da Novi Ligure fino alla città della Lanterna, è stata tirata ed è servita come test per selezionare la squadra che parteciperà domenica al mondiale di Imola: il ct Davide Cassani aveva in gara una squadra azzurra. Tra i nomi con i riflettori puntati anche quello di Vincenzo Nibali, protagonista vivace in un gruppetto che si è messo in mostra sul passo della Bocchetta e poi ha concluso in mezzo al gruppo. Primo successo da professionista per Hayter: "Una gioia immensa in un percorso difficile: sono davvero felice", ha detto il britannico subito dopo il traguardo.