Calcio: Juve, Pjaca in prestito al Genoa

(ANSA) - TORINO, 19 SET - Dopo l'Anderlecht, il Genoa: Marko Pjaca cerca nuovamente fortune lontano da Torino. L'attaccante croato si è trasferito in rossoblù.

La formula è quella del prestito secco per un anno: la Juventus, infatti, vuole mantenere il controllo sul suo cartellino. "Nella prossima stagione - è il comunicato ufficiale apparso sul sito del club bianconero - Marko Pjaca giocherà a Genova. Più precisamente nelle fila del Genoa: è infatti ufficiale l'accordo con la squadra rossoblu per il prestito del giocatore, che avrà durata fino al 30 giugno 2021" (ANSA).