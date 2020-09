Anpi, restaurate targa Georgakis

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - Un appello perché sia restaurata la targa di Piazza Matteotti, ormai consumata dal tempo, che ricorda l'estremo gesto di Kostas Georgakis, lo studente greco che si dette fuoco la notte del 19 settembre del 1970 per protestare contro la dittatura dei colonnelli urlando 'Grecia libera'. "La lapide, che è esposta alle intemperie da 50 anni - ha spiegato il presidente dell'Anpi, Massimo Bisca. - ha un forte valore simbolico per molti giovani e per chi ricorda ancora questo gesto. Chiediamo, quindi, all'amministrazione comunale di ripristinare questa targa". L'appello è stato lanciato nel corso di una cerimonia promossa da diverse realtà genovesi, tra le quali Anpi, Camera del Lavoro e dal centro di documentazione Logos, che hanno posto una corona di fiori nel punto in cui Kostas si tolse la vita. Una prima giornata di memoria alla quale seguiranno altre iniziative nei prossimi mesi. (ANSA).