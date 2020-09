Abusa e fotografa nipotina della compagna, condanna a 9 anni

Ha abusato per anni della nipotina della compagna. L'uomo, settantenne, è stato condannato a nove anni di carcere per violenza sessuale su minore e produzione di materiale pedopornografico. La bambina era stata anche fotografata. Gli abusi erano iniziati quando la bimba aveva quattro anni ed erano andati avanti fino ai sei e avvenivano quando la piccola si trovava dalla nonna. A interrompere questa situazione è stata la mamma a cui un giorno la figlia aveva iniziato a raccontare delle attenzioni del compagno della nonna.

L'uomo, che per anni ha svolto incarichi amministrativi in società giovanili di calcio e ha fatto il volontario della Croce Rossa, aveva cancellato le foto dal cellulare dopo avere saputo della denuncia. La procura, insieme alla guardia di finanza, era riuscita a recuperare i file distrutti e a dimostrare gli abusi.

(ANSA).