Si finge medico e abusa di paziente ricoverata, arrestato

Si è finto medico e ha abusato di una donna che era appena stata operata ed era ricoverata in un ospedale del Tigullio. L'uomo, un peruviano di 26 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale.

L'uomo è un operatore socio sanitario impiegato in una ditta privata che si occupa di distribuire cibo ai degenti. L'episodio risale alla scorsa settimana. La donna si era appena svegliata dall'intervento ed era ancora intontita dall'anestesia quando l'uomo si è presentato dicendo di essere un medico e di doverle fare una visita. Poi ha abusato di lei. Quando sono arrivati i medici veri, la donna ha raccontato quanto accaduto. Sono così partite le indagini, coordinate dal pubblico ministero Patrizia Petruzziello che hanno portato a individuare il possibile autore della violenza. Gli investigatori pensano che quello della settimana scorsa non sia l'unico episodio commesso dall'operatore. (ANSA).