Nuovi Centri Distribuzione Poste a Torino e Genova

(ANSA) - TORINO, 18 SET - Poste Italiane prosegue l'ampliamento della sua rete logistica con due nuovi Centri di Distribuzione, a Torino e a Genova, che si aggiungono al nuovo hub per l'eCommerce di Bologna. Settanta le persone impiegate nel Centro di Genova, 40 in quello di Mirafiori, con volumi annui che per entrambe le strutture si aggirano intorno ai 4,5 milioni di invii tra corrispondenza ordinaria, posta a firma e pacchi.

Il Centro di Genova Ponente serve circa 170 mila abitanti, 56.890 abitazioni, 3.557 negozi, 1.345 uffici e 1.164 ditte, quello di Torino oltre 87 mila 200 abitanti, 46.988 abitazioni, 1.947 negozi, 1.502 uffici, 1.250 ditte. Il tutto con un'attenzione particolare all'ambiente, grazie all'utilizzo di energia pulita e di nuovi mezzi green. I due nuovi Centri sostengono la strategia di Poste Italiane di crescita nella logistica legata agli acquisti online e sono funzionali all'avvio del nuovo modello di recapito 'Joint Delivery' che, grazie alla linea business, prevede la consegna di pacchi e prodotti e-commerce in fasce orarie estese fino alle 19.45 e durante i fine settimana. (ANSA).