Deruba due ragazzini che vanno a scuola

(ANSA) - GENOVA, 18 SET - Deruba due ragazzini che stanno andando a scuola poi li minaccia con un collo di bottiglia rotto. Inseguito dalla polizia, è stato arrestato. E' successo Questa mattina, a Savona, Gli agenti sono intervenuti in centro città per una segnalazione di due minorenni minacciati da una persona che brandiva il collo di una bottiglia. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe sottratto una banconota da 10€ a uno dei due mentre si stavano recando a scuola. Gli studenti lo hanno inseguito ma una volta raggiunto, l'uomo per guadagnarsi la fuga li ha minacciati con il collo di una bottiglia poi è scappato via. L'uomo, 26 anni, è stato poi rintracciato dalla Volante che lo ha arrestato. (ANSA).