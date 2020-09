Spezia, nonostante caso covid allenamento regolare

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 SET - Allenamento a ranghi compatti quest'oggi per i giocatori dello Spezia, squadra che ieri ha registrato un caso di positività al Covid-19 tra i suoi tesserati. Il giocatore, acquistato nei giorni scorsi dalla società ligure, non era ancora stato aggregato ai compagni di squadra, motivo per cui non è stato necessario sottoporre i giocatori a tampone e a quarantena, né si è resa necessaria una modifica alle modalità di allenamento. La rosa, in linea con i protocolli e le linee guida ministeriali che prevedono l'esecuzione di tamponi ogni quattro giorni, come da programma si sottoporrà oggi all'esame, mentre il giocatore risultato positivo, attualmente asintomatico, è stato immediatamente posto in quarantena e sarà costantemente monitorato come da protocollo. (ANSA).