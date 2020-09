Parco 5 Terre, ministro Costa inaugura percorso sub disabili

Un gavitello permette da oggi ai natanti di accedere alla zona A del Parco Nazionale delle Cinque Terre, davanti a Punta Mesco (La Spezia), per consentire ai sub disabili di partecipare a immersioni in percorsi guidati.

L'inaugurazione oggi alla presenza del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che ha raggiunto la zona a bordo di un gommone accompagnato dalla presidente del Parco Donatella Bianchi.

"Un parco per tutti, vedere entrare in acqua questi ragazzi è stato molto emozionante. Sono molto orgogliosa di essere riuscita in questo" ha detto Bianchi.

L'incontro con il ministro è stata l'occasione di parlare dei problemi del parco, dal rischio idrogeologico alla depurazione.

Costa ha assicurato un interessamento, facendo presente le possibilità garantite dal "dl semplificazioni che consente una velocizzazione degli investimenti grazie alle risorse che abbiamo posto e che già ci sono. Insieme al Parco e ai sindaci del territorio stiamo portando avanti numerosi progetti come lo sviluppo sostenibile attraverso le Zone economiche ambientali".

Visita anche a Punta Corone a Monterosso, zona riaperta e messa in sicurezza grazie ai finanziamenti del Parco e che conserva biodiversità marina e terrestre. Tra i progetti, discussi anche con il sottosegretario al Mit Roberto Traversi, il progetto di bike sharing relativo a una mobilità sempre più sostenibile. Non a caso il parco si doterà di una prima imbarcazione 'da lavoro' elettrica. (ANSA).