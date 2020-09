Covid: tre decessi, 40 nuovi positivi

Tre morti e 40 nuovi positivi: sono i numeri che caratterizzato il 'bollettino covid' della Liguria.

Ieri i morti erano stati due, i nuovi positivi 73 ma nelle ultime 24 ore sono stati compiuti 2295 tamponi rispetto ai 3335 del giorno precedente. Spicca il caso di positività in uno studente del Liceti di Rapallo che ha portato una classe a fare la quarantena. I nuovi positivi sono stati individuati 8 nella Asl Imperiese, 21 in quella Genovese, 11 nello Spezzino.

Complessivamente i positivi in Liguria sono 2529, 16 in più di ieri. Sono 213 nella provincia di Savona, 879 in quella della Spezia, 125 e 1024 nelle province di Imperia e Genova, con 95 residenti fuori regione e 193 in fase di verifica. I morti sono una donna di 71, deceduta all'ospedale di Savona, e due uomini di 81 e 87 anni: il primo è deceduto all'ospedale di Sarzana, il secondo al San Martino di Genova.

Gli ospedalizzati sono 150, uno più di ieri: di questi 15 sono in terapia intensiva. Solo a Spezia ci sono 81 ricoverati (8 in intensiva), due meno di ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 1208 persone, 34 in più rispetto a ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 1974.

