Covid: Toti, situazione centro storico Genova non preoccupa

"La situazione del cluster nel centro storico di Genova non ci vede particolarmente allarmati, non ci sono arrivate ulteriori segnalazioni e con i numeri attuali non prevediamo di mettere in atto misure particolari".

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il punto stampa Covid di oggi nella sala della trasparenza. "Nell'area metropolitana genovese ci sono stati 21 nuovi casi, verosimilmente la metà dei 2295 tamponi effettuati in Liguria sono riferiti a Genova - continua Toti - possiamo confermare che il contagio è maggiore fra i cittadini di alcune nazionalità non italiane, anche i pazienti in ospedale sono soprattutto del Bangladesh e di Capo Verde, ma al momento non abbiamo particolari allarmi e anche la pressione sulla città di Genova non ci mette in allerta".

Oggi in Liguria sono stati registrati dal bollettino di Alisa 40 nuovi casi. Il numero di ospedalizzati cresce di un'unità, ma ci sono stati anche tre decessi. "Si segnalano poi due situazioni relative alle scuole - continua Toti - a Ventimiglia una maestra è risultata positiva e quindi ha fatto scattare le misure di profilassi previste dal ministero, lo stesso è accaduto per un liceale del Tigullio, anch'egli trovato positivo". Toti ha parlato anche dei dieci pazienti ricoverati al Gaslini: "Cinque mamme e cinque bambini, nessuno in condizioni gravi". Il direttore generale del Gaslini Paolo Petralia, sempre in conferenza stampa, ha aggiunto che si sta procedendo alla dimissione del nucleo familiare del Bangladesh composto da madre, fratellino e sorellina di cui fa parte la bambina iscritta all'asilo nido genovese dove ieri sono scattate le misure di tracciamento. (ANSA).