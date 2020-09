Covid: positiva insegnante a Ventimiglia

E' risultata positiva un'insegnante di una scuola di Ventimiglia nella frazione Latte. Tampone effettuato ieri nell'area dedicata 'drive through' di Ventimiglia. All'esito positivo, Asl1 ha proceduto a contattare il referente scolastico e ad effettuare il tracciamento dei 'contatti stretti': insegnanti e studenti interessati sono in isolamento domiciliare per 14 giorni. Attivata l'indagine epidemiologica con il tracciamento extrascolastico dei 'contatti stretti'.

All'ospedale Gaslini di Genova, dei 10 ricoverati (5 adulti e 5 minori), è stato dimesso un nucleo familiare composto da un adulto e due minori.

Sono risultati tutti negativi i 104 tamponi effettuati ieri nella postazione del Gaslini, hub regionale della rete sanitaria a supporto del sistema scolastico. Quelli effettuati oggi, sempre su prescrizione di pediatri o medici di medicina generale, sono 50, in attesa di risultati. (ANSA).