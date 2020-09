Covid: 2 classi della primaria di Castelnuovo in quarantena

(ANSA) - GENOVA, 17 SET - Due classi della scuola primaria di Castelnuovo Magra (La Spezia) in quarantena a causa della positività di due piccoli alunni. "Sono stati riscontrati due casi di positività in due alunni frequentanti la Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Castelnuovo Magra. La Dirigenza Scolastica e l'Amministrazione Comunale insieme ad ASL5 hanno attivato tutte le procedure previste dalle normative vigenti - si legge nella nota del sindaco Daniele Montebello e del dirigente scolastico Luca Cortis -. I due bambini, negli ultimi due giorni, non hanno frequentato le lezioni su iniziativa precauzionale della famiglia, in attesa dell'esito dei tamponi.

Le misure intraprese dal Comune e dalla Scuola per prevenire la diffusione del virus, ci consentono di porre in quarantena solo le due classi coinvolte. Tutte le famiglie interessate saranno contattate da ASL 5, nelle prossime ore, per tutti i provvedimenti necessari". (ANSA).