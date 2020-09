Rubano da distributore automatico

La polizia ha denunciato sei ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 19 anni, accusati di avere rubato in un distributore automatico di via Manuzio a Genova. Il gruppo ha scassinato le macchinette rubando 550 euro di prodotti e 750 euro di fondo cassa. I sei sono stati incastrati grazie alle telecamere di sorveglianza che hanno registrato anche le voci del gruppo. I giovani, coi volti nascosti da mascherine e caschi, hanno iniziato a prendere a spallate la macchinetta mandandola in crash e poi con un "trucco tecnologico" si sono appropriati di denaro e merce. I ragazzi si sono giustificati dicendo che avevano fatto una bravata.