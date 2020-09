Regionali: Zingaretti, Sansa unico che ferma destre Liguria

Sansa è l'unico che ferma le destre in Liguria e garantirà un buon governo per questa regione. Che male abbiamo fatto noi a regalare le regioni alle destre solo perché siamo divisi? Basta. Dobbiamo chiedere umiltà e unità al nostro elettorato. La testimonianza ha un senso in politica se unita alla vittoria. Se testimoni un'idea ma poi vince la destra sono voti buttati". Lo ha detto il segretario del Pd Zingaretti a un comizio con il candidato giallorosso Ferruccio Sansa.

"Io dico agli elettori di tutto il campo delle forze politiche che sostengono il governo Conte, uniamoci domenica e lunedì a sostegno dei candidati che possono vincere. La testimonianza è nobile, ma quando si gareggia, le elezioni bisogna vincerle, altrimenti vincono le destre" ha aggiunto Zingaretti. "Io ho rispetto per tutti, si votino i partiti che si vogliono, ma per i candidati presidente questo grande popolo si deve unire perché, se ci uniamo, vinciamo quasi ovunque. Questo non vuol dire attaccare qualcuno, vuol dire usare il buon senso, altrimenti, dal giorno dopo, piangeremo sui nostri errori. Unità e voglia di combattere sono i miei due unici assilli in questo momento".

"La differenza alle elezioni non la fa Zingaretti, la fanno le persone. E quando ci siamo illusi che la differenza la facesse il leader, abbiamo pagato dei prezzi drammatici, trovandoci di fronte a delle sconfitte drammatiche" ha dertto ancora il segretario del Partito Democratico in un comizio in piazza Matteotti, a Genova, a sostegno del candidato giallorosso alla presidenza della Regione Liguria, Ferruccio Sansa. "La differenza in democrazia la fanno le persone, la comunità, quando capisce la posta in gioco - ha aggiunto Zingaretti parlando alla liazza -. Il risultato è figlio degli incontri che riuscirete a fare da qui alla chiusura delle urne. La democrazia è forte se si partecipa".