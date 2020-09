Covid: in Liguria altri 73 contagi, 1 decesso

In Liguria l'epidemia da covid-19 registra altri 73 contagi e purtroppo due nuovi decessi: una donna di 71 anni, residente a Vado Ligure, e un 78enne residente a Genova, deceduto in pneumologia a Sarzana. Entrambi sono deceduti ieri.

Salgono ancora i ricoverati, nove in più per un totale di 149 ospedalizzati, 13 dei quali in terapia intensiva. Mentre decollano i tamponi effettuati: 3.335 nelle 24 ore considerate nel bollettino diffuso da Regione Liguria. Tra i 73 nuovi positivi, 35 sono stati registrati nell'Asl spezzina e 29 in quella genovese.

Al Gaslini è ricoverata una bambina che ha frequentato l'asilo nella città di Genova, ha annunciato il presidente della Regione Giovanni Toti nel punto stampa sull'epidemia da Spezia. "Si tratta di una bimba di 2 anni originaria del Bangladesh. Ovviamente non daremo il nome dell'asilo. E' ricoverata da domenica". La segnalazione ha determinato l'attivazione delle procedure e l'esecuzione dei tamponi su "due maestre, una ausiliaria e due cuoche". "L'asilo non è chiuso perché gli asili di questo tipo lavorano a bolle di due bimbi e tutti gli altri bimbi non sono entrati in contatto con la bimba in questione", ha precisato Toti.