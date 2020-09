Carige: a Milano iniziata udienza preliminare per Berneschi

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - È iniziata oggi a Milano l'udienza preliminare del procedimento bis all'ex presidente di banca Carige Giovanni Berneschi e altri per la maxi truffa da 22 milioni di euro ai danni del comparto assicurativo Carige Vita Nuova. La Cassazione aveva annullato la sentenza di condanna in appello decretando l'incompetenza territoriale di Genova. Tutti gli atti di indagine sono così stati trasmessi al capoluogo milanese e si è dovuti ripartire da zero. La prossima udienza è fissata per il nove ottobre.

Berneschi era stato condannato a otto anni e sette mesi in appello. Secondo le accuse mosse dalla guardia di finanza, Berneschi e Menconi avevano fatto acquistare al ramo assicurativo della banca immobili e quote societarie da imprenditori compiacenti a prezzi gonfiati, tramite perizie artefatte, per reinvestire le plusvalenze all'estero, in Svizzera in particolare, attraverso società schermo. La truffa avrebbe fruttato a Berneschi e agli altri imputati circa 22 milioni. Lui si era sempre difeso dicendo di avere agito nell'interesse della banca e dei genovesi. (ANSA).