Brandisce motosega e urla in via del centro Spezia, bloccato

Urlava brandendo una motosega in una affollata via del centro, tentando di metterla in moto. Una scena da film horror quella che si è presentata davanti a centinaia di persone oggi in corso Cavour, in pieno centro alla Spezia. L'uomo, uno spezzino di 44 anni, è stato bloccato prima dai vigili del fuoco che si trovavano in quella zona per un altro intervento. Sono poi arrivati i carabinieri che lo hanno disarmato e identificato. È stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso della Spezia per effettuare una visita psichiatrica. Sembra che l'uomo abbia lestamente sottratto la motosega ai vigili del fuoco, intenti in un altro intervento.

Sono bastati pochi minuti, di paura, per immobilizzarlo. (ANSA).