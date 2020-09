Ventimiglia, 1^campanella con inaugurazione

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Prima campanella nella scuola Cavour del centro storico di Ventimiglia (Imperia) dopo la forzata chiusura del 2018, quando venne dichiarata inagibile per problemi strutturali legati ai controsoffitti.

Lavori di ristrutturazione per circa 400 mila euro, voluti dall'amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Scullino (indipendente, area di centrodestra) hanno permesso la messa in sicurezza dell'edificio seicentesco, che oggi accoglie circa 200 alunni tra elementari e medie. Gli ambienti sono stati sanificati e rispettano le normative anti Covid-19. "Abbiamo installato lampade particolari - ha spiegato l'ingegnere Marco Galperti, che si è occupato degli aspetti tecnici della ristrutturazione dell'edificio - Sono le stesse che vengono impiegate per la sanificazione delle sale operatorie. Sono programmate e durante la notte si attivano e in circa due ore sanificano l'ambiente". (ANSA).