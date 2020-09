Spezia: ufficiale arrivo difensore Ismajli da Hajduk

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - E' scatenato lo Spezia, neo promosso in serie A. Gli 'aquilotti' hanno blindato la difesa con Ardian Ismajli, arrivato a titolo definitivo dall'Hajduk Spalato e ha firmato un contratto che lo legherà al club di via Melara per tre anni.

Nativo di Majac, in Kosovo, si è messo in evidenza nella squadra croata, scendendo in campo in 28 occasioni nell'ultimo campionato, e totalizzando in tutto 93 'gettoni' con la compagine spalatina. Classe '96, Ismajli vanta anche una buona esperienza internazionale, avendo difeso i colori della nazionale albanese in undici occasioni. L'acquisto è ufficiale, presto lo sarà anche quello del brasiliano Leo Sena dell'Atletico Mineiro. Arriverà in prestito con diritto di riscatto. 24 anni, è un regista dai piedi buoni (ANSA).