Entro 2024 il nuovo Dea San Martino

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Una superficie di 13 mila mq, comprensivi della copertura a verde costruita tra il Monoblocco e l'attuale Pronto Soccorso che saranno collegati formando un unico edificio dotato di aree di accettazione e ambulatori, sale di radiologia, stanze di osservazione breve e intensive e 200 park. È questo, in sintesi, il nuovo Dipartimento di Emergenza e Accettazione del policlinico San Martino di Genova. Un investimento di 45 mln che si concluderà nel 2024 aggiudicato a un raggruppamento di imprese che ha come capogruppo la Costruzioni Generali Gilardi di Torino. "Un progetto che proietterà San Martino nel futuro - ha detto Giovanni Ucci, dg del Policlinico - un investimento importante che permetterà di aumentare e migliorare le potenzialità del DEA del San Martino a favore del sistema regionale dell'emergenza e, insieme con gli altri investimenti autorizzati dalla Giunta Regionale, di proseguire nella riorganizzazione delle attività cliniche in poli funzionali a vantaggio del servizio ai pazienti". (ANSA).