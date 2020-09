Crescono ricoveri, 65 casi in più

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Crescono i ricoveri negli ospedali Liguri di pazienti che hanno contratto il Covid-19: a oggi sono 138, di cui 12 in terapia intensiva. La maggior parte (85) sono ricoverati nei nosocomi spezzini.I nuovi casi di positività al virus sono 65, per la maggior parte (47) nell'Asl 5 Spezia. Tre i decessi, tutti nell'ospedale di Sarzana (La Spezia). I test tampone effettuati sono 995 in più rispetto a ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.732 mentre in isolamento domiciliare si trovano 45 persone. (ANSA).