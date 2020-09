Cantieri autostrade, danni per 1 mld

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - Le aziende liguri hanno subito danni per oltre 1 miliardo a causa dei cantieri autostradali, aperti per la verifica e la messa in sicurezza delle gallerie, che hanno ostacolato la circolazione per mesi. Concluso il lavoro di individuazione dei criteri e misurazione dei disagi, con la verifica di metodi, procedure e numeri per i diversi settori, il Comitato Salviamo Genova e la Liguria ha inviato il conteggio finale al Mit che ha già convocato un incontro mercoledì prossimo alle 12 per discutere sugli indennizzi sui quali si dovrà poi trovare un accordo con Aspi. (ANSA).