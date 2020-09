Bucci, mai più banchi vuoti

(ANSA) - GENOVA, 14 SET - "Tutto è scuola: tutto fa diventare grandi. La didattica non si è fermata nei mesi scorsi, il resto purtroppo sì. Riprendetevi quel tempo e osservate con attenzione tutte le regole sanitarie che sono previste: non vogliamo più vedere banchi vuoti!". Così il sindaco di Genova Marco Bucci augura, dalle sue pagine social. un buon inizio di scuola agli studenti, agli insegnanti e al personale scolastico genovese.

"Cari ragazzi - scrive Bucci -, l'emozione che state per provare rientrando a scuola dopo tanti mesi sarà unica! Un momento particolare delle vostre vite nel quale ritroverete amici, compagni e insegnanti. Godetevi questo giorno importante, tornate a vivere la scuola apprezzandone ogni momento: dal viaggio da casa alla mattina, al momento in cui tornerete per raccontare ai vostri genitori quelli che è successo". IL sindaco conclude con un ringraziamento "per l'impegno e la dedizione" a "maestri e professori e al personale delle scuole di Genova"

"In bocca al lupo agli oltre 160mila studenti liguri che dopo 7 mesi di stop torneranno finalmente in classe. E grazie agli insegnanti, al personale scolastico, ai presidi e alle famiglie che con impegno e tanti sacrifici hanno permesso al nostro Paese di tornare oggi a costruire un pezzo importante del proprio futuro, che vive con la scuola e con i nostri giovani". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via fb commenta la ripartenza della scuola dopo lo stop a causa del coronavirus. "Inizia un anno diverso, inedito, con regole nuove da seguire insieme, con un nuovo modo di condividere il tempo e gli spazi ma vi auguro con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di imparare e di stare insieme. - commenta - Buon rientro a scuola bambini e ragazzi, conservate per sempre l'emozione unica e la curiosità di questo giorno: così si diventa grandi e da qui si riparte insieme".