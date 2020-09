Covid: in Liguria 78 nuovi contagi, 51 nello spezzino

Sono 78 i nuovi contagiati da Covid in Liguria nelle ultime 24 ore, secondo il flusso di dati tra Alisa e il ministero comunicato nel bollettino della Regione.

Non risultano per fortuna nuovi decessi, mentre gli ospedalizzati crescono ancora di 6 unità e sono ora 126, undici dei quali in terapia intensiva. Resta importante il numero dei tamponi eseguiti: 1.682 nell'ultimo giorno.

Tra i 78 nuovi positivi la maggioranza proviene ancora dallo spezzino, con 51 casi testati in Asl 5: 12 sono contatti di caso confermato e 39 emersi in attività di screening. I nuovi positivi in regione sono poi 15 nell'Asl 2 savonese (13 in strutture sociosanitarie) e 11 nell'Asl 3 di Genova. Un contagiato nell'imperiese. (ANSA).